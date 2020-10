NÄDALAMENÜÜ | 26. oktoober – 1. november: kõigile pühakutele sobivad toidud  

See nädal on tõeline kõrvitsatoitude nädal. Kui nädala lõpus läheb kasutusse halloween’i tarbeks tühi kõrvitsakoor, siis selle maitsev ja tervislik sisu sobib kasutamiseks paljudes põnevates kõrvitsaroogades. Kellel juba supi ja praena kõrvitsast isu täis, siis on aeg ette võtta ühe eriti maitsva kõrvitsapiruka valmistamine.