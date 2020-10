VIDEO | REISI PAREM TALDRIKUL: valmista Kreeka salatit ja baklavat samamoodi nagu Santorini saarel vanaema köögis 

Teadagi – katk hoiab endiselt maailma lukus ning reisimisele vaadatakse väga kurja pilguga. Ent ikkagi tahaks kuidagi rohkem päikest külma sügistalve – niisiis tuleb Kreekamaa kohale lendamise asemel see oma taldrikule võluda!

Seetõttu palusime vastavatud Kreeka restorani Oia peakokal Siret Kalmströmil jagada seda armastust ka Toidutare lugejatega. Tema käe all valmistasime videosse juhise, kuidas teha ehtsat ja õiget Kreeka salatit ning magustoiduks baklavat. See on üllatavalt lihtne!

Oia (hääldada „iia“) menüü on koostatud Kreeka algupäraste retseptide põhjal ja suure-suure armastusega. Valik on pigem lihtne, koosnedes mõnusatest, mahlastest ja värsketest toitudest, mis maitsevad täpselt samamoodi nagu Santorini saarel vanaema köögis.

Õige kreeka salat on Sireti sõnul alles 300 aastat vana. Kreekas on selle nimetuseks talupojasalat.