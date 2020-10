Toiduuudised NORRA VÕIT TAAS! Bocuse d´Ori Euroopa eelvooru võit läks Norra, Eesti pääses lõppvõistlusele Lyoni Manona Paris , täna, 18:18 Jaga: M

Foto: Lauri Laan

Mis teeb Norras nii vinge gastronoomiahiiu, et võidab maineka Bocuse d`Ori juba teist korda järjest? Need on oskuslikud tehnikad ja hea toidu väärtustamine, lausus vahetult peale võitja selgumist Toidutarele meeskonna treener chef Gunnar Hvarnes.