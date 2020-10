SEDA SÜÜAKSE ISUGA | Ahjuhaug hapukoore-piimakastmes 

See on üks väheseid kohti, kus mul tavaliselt veab ja saan kala ka. Nädalane tripp, kõik päevad merel, kerge naps, hää söök, palju kala … Mõnus, nagu sanatooriumis!

Elu on näidanud, et esimesed kolm päeva koosneb menüü ainult kalast. Ahven, haug, vahel ka koha (seda siis, kui on jopanud). Küll suitsutatuna, supina, kastmena, grillituna, taignas jms … Kuid alati on menüüs mu poja Marteni lemmikroog –haug sibula ja kartuliga hapukooreses kastmes!