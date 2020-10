NÄLG JA RASVUMINE | Globaalne probleem: kuidas muuta tervislik toit taskukohaseks kõigile? 

16. oktoobril tähistatakse ülemaailmset toidupäeva, mis on ühtlasi ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni (FAO) 75. aastapäev. Hiljuti Nobeli rahupreemia pälvinud maailma toiduprogramm teeb samuti jõupingutusi selle nimel, et tervislik toit jõuaks kõigini.

Kogu maailma toiduga kindlustatuse traditsiooniliste ülevaadete pakkumise kõrval tegeleb FAO toiduga kindlustatusega ka laiemalt, täpsemalt toitumisega. Ehkki nälg on jätkuvalt väga suur probleem – 2019. aastal puudus 2 miljardil inimesel ehk veerandil kogu maailma elanikkonnast ligipääs piisavalt toitainerikkale toidule –, on tervisliku toitumise küsimus igal aastal üha pakilisem, teatas maaleuministeerium meediale.

FAO on välja arvutanud, et toitu toodetakse kalorite mõttes maailmas piisavalt ja enamgi, probleem on toitainete jaotuses. Paljudes riikides saavad inimesed küll piisavalt kaloreid, aga mitte vajalikke toitained.

Seetõttu heidabki Maaelublogis maaeluministeeriumi välissuhete ja eurokoordinatsiooni osakonna nõunik Galina Jevgrafova pilgu FAO ühele olulisele iga-aastasele aruandele, „Toiduga kindlustatuse ja toitumise olukord maailmas“ („The State of Food Security and Nutrition in the World“). Aruanne keskendub toidusüsteemide muutmisele taskukohase tervisliku toitumise huvides.