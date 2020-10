GALERII | LOODAME ANDA PARIMA! Bocuse d'Ori Eesti esindaja Artur Kazaritski astus võistlustulle 

Kolmapäeva õhtul lausus Artur võistluse korraldaja Instagrammi story vahendusel, et homme (so täna - toim) tuleb kiire päev ning nad loodavad anda endast parima.

Artur Kazaritski on Silllamäelt pärit ja maailmas Michelini tärniga restoranides kõrget lendu näidanud, hetkel Taanis resideeruv noor tippkokk. Ta on rääkinud oma varasemates intervjuudes, et on väga tulemusele orienteeritud ja ei pelga võistlusolukordi. Ta armastab töötada puhaste, võimalikult värskete ja hooajaliste maitsetega ning austab väga kohalikku toorainet.

"Me tõstame fookusesse ikkagi toidu meeldivuse ja maitse, lausus Artur sel nädalal ajalehele Pealinn. "Rõhume tugevalt sellele, et toit viiks lausa keele alla. Maitsed peavad olema tasakaalus, see ongi meie peamine fookus. Võib-olla meil pole veel nii palju kogemusi ja nii head tehnikat, nagu meie Skandinaavia konkurentidel. Aga maitse on toidu juures see peamine asi ja selles me loodame olla paremad."