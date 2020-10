VIIRUSEST VIIDUD: Tallinna toidumess ja aasta koka valimised jäävad tänavu ära 

"Kaalusime põhjalikult ja analüüsisime mitmekülgselt messi läbiviimisega seonduvaid riske. Tahtmata ohtu seada messi külastajate ja eksponentide tervist ja heaolu ning arvestades võimalikelt osalejatelt saadud tagasisidet, võtsime vastu raske otsuse sel aastal messi mitte korraldada," on kirjas meediale saadetud teates.

Profexpo tiim usub samas, et olud paranevad ning kohtuvad messihuvilistega Tallinna Toidumessil 2021. aasta oktoobris.

Seoses sellega jääb ära ka aasta koka ja noorkoka valimine, mis on aastaid olnud üks Tallinna toidumessi tipphetki.

Koroonahirm seevastu ei ole ära jätnud kokkade olümpiaks peetud Bocuse d'Or Euroopa eelvooru, kus turvalisuse tagamiseks on võistluse jälgimine viidud suures osas veebi. Tallinna lennanud Euroopa kokkade koorekihti kuulujad peavad enne võistlema lubamist olema teinud testi ning kandma maski. Testikohutus on ka kõigil teistel, kes on Saku Suurhalli sisenemiseks loa saanud, alates meediast lõpetades toetajatega.