GALERII! STAARKOKKADE MASKIPARAAD | Rahvusooperis Estonia sai avapaugu Bocuse d'Or Euroopa eelvoor 

Bocuse d'Or on maailma prestiižseim kokakunstivõistlus, mille kutsus 1987. aastal ellu kuulus Prantsuse meisterkokk Paul Bocuse. Inspireerituna spordiürituste kaasahaaravast atmosfäärist otsustas Paul Bocuse korraldada võistlusliku vaatemängu, mille fookuses on kokakunst ja tippkokkade meisterlikkus.

Bocuse d'Or finaalvoor toob iga kahe aasta järel Paul Bocuse'i kodulinna Lyoni parimad kokad kogu maailmast, kes valmistavad pealtvaatajate silme all oma võistlustööd. Eestil on unikaalne võimalus võõrustada Euroopa finaali tänavu Tallinnas.

Eesti esindaja võistlusel on olema Silllamäelt pärit ja maailmas Michelini tärniga restoranides kõrget lendu näidanud, hetkel Taanis resideeruv noor tippkokk Artur Kazaritski. Ta on rääkinud oma varasemates intervjuudes, on et on väga tulemusele orienteeritud ja ei pelga võistlusolukordi.