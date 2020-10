TUMMINE JA TOITEV | Seeneguljašš 

15 g Kuivatatud puravikud2.5 dl Vesi (pluss 2,5 spl) 1 tk Suurem sibul 600 g Kartul 400 g Šampinjonid 400 g Grillvorstid4 spl Õli Sool Must pipar Värske petersell

3. Kuumuta suurema poti või haudepanni põhjas õli ja prae selles šampinjonid kergelt läbi. Lisa sibul, kartulid ja vorstid ning kuumuta segades umbes 5 minutit. Siis lisa leotatud puravikud koos vedelikuga, lisa veel 2,5 dl vett ja lase roal kaane all keema tõusta. Hauta tasasel tuleol kaane all 10–15 minutit, kuni kartul on pehme. Maitsesta soola ja pipraga. Serveerides lisa rohkelt värsket hakitud peterselli.