Kalatoitude retseptid EVELIN ILVESE KOKAKOOL | Valge kala punases marinaadis ehk räim-tomatis-peenem-versioon Evelin Ilves , täna, 07:55 Jaga: M

Kala punases kastmes Foto: PantherMedia/Scanpix

Umbes kord aastas juhtub, et tõstan poeriiulilt ostukorvi räime või kilu tomatis ning ei loe üldse, mis seal etiketil karbi sisalduse kohta kirjas on. Ma tean isegi: üle töödeldud, üle soolatud ja suhkrustatud, kui „hästi” läheb, siis võib sealt ka säilitusaineid või maitsetugevdajaid leida. Aga see on lapsepõlve maitse ja vahel tärkab kusagilt kaugelt aju arhiiviriiulilt see isu.