KUI TAHAKS VÄGA MIDAGI HEAD | 10 maitsvat ja kergesti valmivat sügisest rooga nii algajale kui ka edasijõudnule 

Võikana Foto: Jaan Heinmaa

Võikana ehk butter chicken on India köögi argitoitude klassik. Jogurtis maitsestunud kanapalad tuleb kergelt läbi praadida ja vürtsikas-kreemjas tomati-kookoskastmes lõpuni küpsetada. Traditsiooniliselt süüakse seda koos keedetud basmati riisiga, aga ka paksu lavaššitükki on mõnus kastmesse kasta.

Kamaraga seapraad ahjukartulitega Foto: Jaan Heinmaa

Eestimaine klassika, mis ilmselt on igas peres jõululaual. Küpsetamise ajal ära liha kamarat kasta, nii tuleb see mõnusalt rabe. Ahjukartuleid on mugav lisada lihaga samale pannile, kui praad on poolküps. Siis saab kogu toit korraga valmis.