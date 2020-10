SOODNE JA TOITEV | Peedi-tatrasalat, panniroog tatraga ja kodune broilerikoivahautis tatraga 

Tatar on imeline tooraine – seda saab edukalt kasutada mitmesugustes soolastes roogades, see ei sisalda ka gluteeni. Tatras on ohtralt rauda, see mõjub ergutavalt ja suurendab vastupidavusvõimet. Seepärast on kindlasti hea mõte see toiduaine oma menüüsse lisada.