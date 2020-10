EVELIN ILVES | Kuidas panna oma rasv toredasti kasvama 

Rasv kütab kirgi. On seda alati teinud. Kui inimeste toidulaud veel metsa ja mere andidest sõltus, oli rasv eriliselt kõva valuuta, mis aitas ellu jääda ning tervist parandada, soojendada ja pehmendada. Tänapäeval meeldib meile toitudes rasva poolt suussulavus, pehmus, mahlakus ja voolavus. Nina tunneb juba kaugelt ära, kui köögis (kvaliteetse) rasvaga asjatama hakatakse.

Aga rasv on kaasaegses maailmas olnud ka üks suuremaid vihaobjekte. Täiskasvanud inimesed mäletavad seda Ameerikast alanud halastamatut sõda vere liiga kõrge kolesteroolisisalduse ja sellega tollal otsese süüdlasena seostatud küllastunud ehk enamasti loomseid rasvhappeid. Õnneks oleme täna aru saanud, et veresoonte „lupjumine” on palju mitmetahulisem probleem, mille taga on mitmeid erinevaid põhjuseid ja mehhanisme kui pelgalt lihtne rasvase toidu söömine.