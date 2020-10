PANE TÄHELE! Kuus tavalist kokkamisharjumust, mis kaalulanguse tuksi keeravad 

Just - see võiks ju olla hea, aga pole. Nii mõnedki retsepti sisaldavad mõttetult rasvaseid koostisosasid, mis kaalu langetajale teps mitte kasuks ei tule. Näiteks võid kastmetes üsna rahulikult asendada vahukoore kohvikoorega - maitse sellest suurt ei muutu, aga puusajoon küll. Paljudes kookides võib julgelt suhkrukogust kahandada. Liha saab näiteks asendada lahjema tüübiga (siga kana vastu, kahanda vaid siis küpsetusaega) või hoopis ubadega. Ja nii edasi.

Ahh, see imeline oskus teha süüa vaid ühele! No meie ju ka ütleme oma nädalamenüüdes, et tee mitu portsu ja ülejääk külmuta. Ent see töötab vaid siis, kui endale taldrikule head ja paremat kuhjates sa sellega arvestad! Ei maksa kohe pool potti endale kaussi kühveldada ja siis imestada, et oi, näe ei jäänudki väga üle.