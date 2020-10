GLUTEENIVABA KÜPSETIS | Kookosjahust põldmarja-halvaakook 

Kookosjahuga küpsetamisel tuleb meeles pidada, et see käitub tavalistest jahudest teistmoodi ning seega ei saa sellega teisi jahusid, näiteks nisujahu, üks-ühele retseptides asendada.

Kookosjahu on väga suure imavusega, seega peab mahlase küpsetise saamiseks lisama taignasse rohkem muna ning vedelikku. Samuti oleks hea see enne ülejäänud taigna koostisainetega segamist veel kahvliga läbi segada või läbi sõeluda, et veenduda, et jahus klompe poleks. Kui soovid kookosjahuga õhulist kooki või keeksi valmistada, lisa munavalged taignasse eraldi vahustatult.