HEAD ISU NUUDLIPÄEVAKS | 10 isuäratavat ja lihtsat nuudliretsepti argipäeva 

Põhiasi on sageli hoopis kastmes ja leemes, mille maitseid nuudlid edasi annavad. Paljudes maades on nuudlid ka tuntud kui nn lohutsroog, mida süüakse siis, kui meel on kurb ja keha tahaks midagi head. Ka on nuudlid olnud roog, mis ei ole väga kallis, niisiis saavad seda endale lubada ka tagasihoidlikuma sissetulekuga inimesed. See aga ei tähenda, et nuudlid oleks kuidagi vähemmaitsvad või väärtuslikud!