Toiduuudised LEIBA EI ASENDA! President Kersti Kaljulaid sai värskest saagist valmistatud leiva Toidutare , täna, 15:30

Uudiseleib Foto: Vabariigi presidendi kantselei

Pikaajaline traditsioon näeb ette, et kui uudsevili on lõigatud ja uudseleib küpsetatud, tuuakse see leivanädalal ka Kadriorgu riigipeale proovida.