ÄRA PELGA! Padróni paprika on omapärane ja lausa legendaarne pipar! 

Traditsiooniliselt on need paprikad pärit Loode-Hispaaniast Padróni kandist, mis on tuntud oma lopsakate roheliste aasade, pehme ilmastiku ja sagedase vihma poolest. Neid leidub ka Mehhikos ja Põhja-Ameerikas.

Maitse poolest on väga mahedad, haruharva satub mõni neist olema ka vürtsikas. Vanasõna kohaselt on see, kellele satub see üks vürtsikas pipar, väga suure õnnega koos. Toorelt neid siiski süüa ei soovitata.