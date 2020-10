HELLITAB MAITSEMEELI: hea tuju õuna-vaarikamoos 

Sel aastal on väga paljudes aedades õuntega kehvad lood. Väga suur osa saagist rikneb juba puu otsas ja see, mis alles jääb, ei ole ka teab mis hea kvaliteediga. Nii et selleks, et saada üks ports moosiõuna, tuleb noatööd tavalisest veidi rohkem teha, aga seda väärtuslikum õun toorainena on. Seega peab sellest tegema midagi väga erilist, mis rõõmu valmistaks.