HOIDISTAMINE | Päikesemoos ehk õuna-kõrvitsa-ananassimoos kurkumiga 

Päikesemoos ehk õuna-kõrvitsa-ananassimoos kurkumiga Jana Olesk, ajakiri Nipiraamat , täna, 08:55

Mõnusalt mahedamaitselises moosis on õun endale kaaslasteks valinud üsna erilised tegijad: kõrvitsa, ananassi, ebaküdoonia ja kurkumi. Seda selleks, et talvel, kui õues valgust vähe, saaks tuua päikest tuppa pannkoogilauale purgiga. Neile, keda kõrvits moosis veidike hirmutab, ütlen julgustuseks, et ananass muudab kõrvitsa maitse pigem mangosarnaseks.