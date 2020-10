TEEME TAKOPEO! Takod, kana, hakkliha ja krevettidega saavad kähku valmis ja maitsevad kõigile 

Kui soovid kiirelt valmistada maitsvat lõuna- või õhtusööki, on maisijahust valmistatud takod suureks abiks. Sama suureks abiks on need ka moodsa ja noortepärase peolaua katmisel. Laota vaid takod vaagnale, lisa lemmikkastmed ja tõsta kõrvale erinevad täidisekomponendid. Nõnda saab igaüks meelepärase suupiste ise kokku panna.