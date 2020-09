KOKANDUSOLÜMPIA SAI ERITINGIMUSED! Tippkokad peavad enne võistlusele lubamist tegema kaks negatiivset koroonatesti 

Enam kui 300 tippkokka ja nende abilist, kes oktoobri keskel toimuva kokandusolümpia Bocuse d'Or´ile saabuvad, ei pea jääma Eestisse tulles karantiini – piisab kui nad teevad vahetult enne reisi ja riiki sisenedes negatiivse koroonatesti.

Ürituse asukoha Saku Suurhalli tegevjuht Tarmo Hõbe lausus, et üritusele oodatakse 310-320 väliskülalist. Nende seas on mitmeid oma ala absoluutseid tippe, kelle puhul on keeruline eeldada, et nad on riiki sisenedes isolatsioonis. Niisiis toetas ka valitsus kolmapäeval otsust teha neile riiki sisenedes erand.