GLUTEENIVABA MAIUS | Mandlijahust mustika-sidrunikeeks 

Mandlijahust küpsetised on niivõrd erineva maitsega, olenevalt sellest, kas need on värskelt ahjust tulnud või jahedas seisnud, justkui ei olekski tegemist sama asjaga. Otse ahjust tulnud keeks on mahlane, õhuline ning kerge. Jahedas seisnud keeksi tekstuur muutub aga tihedamaks ning martsipaniseks. Maitsev on küpsetis aga mõlemat moodi! Sooja keeksiviilu peale sobib imeliselt sulama ka näiteks jäätisepall.