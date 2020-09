ETTEVAATUST: kilu ja räime võib süüa vaid 60 grammi, looduslikku lõhe 25 grammi nädalas 

Loodusliku lõhe ja jõesilmu puhul on need kogused veelgi väiksemad - vastavalt 20 ja 25 g nädalas, näitab uuring .

Keskkonnaministeeriumi teate kohaselt sai kinnitust, et Eestis enim püütavad ja toiduks tarbitavad kalaliigid on tervisele ohutud. Vaatluse all olid töönduslikult püütavad liigid räim ja kilu ning rannakalanduse jaoks olulised lest, ahven, koha, lõhe ja jõesilm.