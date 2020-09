SÖÖN END PAREMAKS 3 | Manona Paris: kas tundun fotol liiga paks? Pildid valetavad! Räigelt! 

Püha taevas, ma ei saa ju selline olla? Nii paks, nii ümmargune, nii… ma ei tea, suur? Ei, mitte sellele pildil siin kõrval - ühel teisel üritusel, kus mul oli õnn hiljuti olla. Kui paljude meeleheitlikud kaalulangetuse püüdlused on saanud alguse just sellisest kogemusest?

Ah et sinul ka? Kuule, mul on sulle üks ettepanek – unusta see halva piltniku tehtud klõps ära. Kehva pildi vaatamine ei aita sind saledaks. See ei ole sinu ilu vääriline hindaja, sest ilu on väga raskesti hoomatav asi, mille kriitik ei saa subjekt ehk inimene ise alati adekvaatselt olla. Ilu ja käsitlus sellest on üks maailma subjektiivsemaid asju. Ilu on vaataja silmades, armastan ma öelda – ja kui adekvaatselt vaatab end inimene, kes põeb oma kehakaalu pärast?

Mind on alati nörritanud, kuidas ühiskonnas tundukse olevat kaar: ilu võrdub saledus võrdub õnn. See on ka põhjus, miks nii paljud saleduskampaaniad pidama ei jää – nad on algusest saati määramatud. Kuidas?