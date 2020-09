Küpsetised EVELIN ILVESE KOKAKOOL | Oma pere leib on alati kõige armsama maitsega - proovi puravikuleiba! Evelin Ilves , täna, 06:17 Jaga: M

Puravikuleib Foto: Evelin Ilves

Oma pere leib on alati kõige armsama maitsega - seda teavad õnneks täna väga paljud Eesti pered. Nüüd, kui poes käimine hakkab ikka enam kevadise stsenaariumi poole tüürima, mis tähendab, et kui vähegi võimalik, pigem mitte minna - on mõistlik ja tore põhitoidus oma köögis valmis meisterdada. No kes niiväga tegelikult ihkaks, et üks võõras kaubapakkija talle leiva lauale valib… Et koduses leivateos rohkem valikuid oleks, pakun täna välja mõnusa sügisese puravikuleiva retsepti. Proovige järgi!