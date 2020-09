Toidunupud 

GALERII

KÜLASTAPiiriveere sibula ja kala päev3. oktoobril tasub oma sammud seada Rocca al Mare vabaõhumuuseumi, kus on toimumas Piiriveere sibula ja kala päev. Viiakse läbi õpitube, toimuvad kontserdid. Avatud on sibula-, kala- ja muu meelehea laat, kust saab soetada värsket toidukraami ning käsitööd. Laadalt on võimalik osta ka ehedat Peipsi sibulat, mille hooaeg on üsna pea lõppemas!Vaata täpsemalt Eesti vabaõhumuusemi kodulehelt: www.evm.ee