NÄDALA KOOK | Pannkoogirull karamelliste õunte ja vahukoorega Pille Enden , 16. september 2020, 10:20

Pannkoogirull karamelliste õunte ja vahukoorega Foto: Jaan Heinmaa

Selle pannkoogirulli koostisse kuuluvad üsna tavapärased ained ja seda on üsna lihtne valmistada, kuid tulemus on väga maitsev! Lihtsad ja puhtad maitsed toovad kodumaiste õunte parimad omadused esile. Aga kindlasti maitseb selline rull hästi ka siis, kui täidises on ploomid või pirnid.