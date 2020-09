EVELIN ILVES | Saage aru - mask päästab elusid. Otsustage juba ära, kas see on oluline! 

Andsin eile kolmandat korda koroonaproovi. Kõigepealt sattusin üle-Eestilise uuringu juhuvalimisse, ent enne kui selle raames testima jõudsin, tekkis haiglas, kus ma praegu töötan, koroonakolle. 11 haigestunut ühes osakonnas oli piisav, et tervel korpusel laustestimine läbi viia. Täna selgub tõde. Selle ootuse käigus on paljud oma suhtumise maskide kandmise kohustusse ümber hinnanud.

Koroona ümber on palju vahtu üles klopitud. Mõistetav, et inimesed on sellest infotulvast väsinud ning põhilist iva ongi raske tabada. Teadmine, mida on usaldusväärsete edastajate poolt palju kordi üle korratud ja mida kindlalt enesega kaasas tasub hoida, on:

1) Mistahes hooajalise viirusinfektsiooni sümptomitega tuleb koju jääda. Selle üle valvaku ka kolleegi-ja naabrivalve.