KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Tartu puhveti RP9 ees peaks püsti tõusma ja kummardama. Suu jookseb tänini vett 

Tartu raekoja plats on seestpoolt palju suurem kui väljast. Alguses näib, et kõnnid siit munakivi-väljakult kahe minutiga põiki üle, libistad pilgu üle mõne välikohviku ja oledki juba edasi minemas. Aga vaata kui sa hakkad nina iga ukse taha toppima nagu metssiga tõrusid otsides, siis leiad et see plats hargneb laiali. Kohvikuteks ja poodideks, pubideks ja kontoriteks. Igaühel oma nägu ja tegu.

Seekordne tõru kannab nime RP9. Et nagu mis, küsid? Raekoja Plats 9. Kas saab veel lihtsam olla?

Umbes sama lihtne nagu nimi on ka selle puhveti sisu, pikergune kandiline ja betooni- ning tellisekarva ruum. Ei mingit märki püüdlikust sisekujundusest, pigem on kõik rõhutatult lihtne, kuid mõnede mõnusate mõtetega seintel.