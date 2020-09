SUUR MOOSIVÕISTLUS! Saada oma lemmikhoidise pilt ja retsept Toidutarele ja võid võita 200 euro eest lõuna tipprestos 

Saada meile oma hoidise suuremamõõduline pilt ja detailne retsept koos väikese looga, miks ja kuidas see moosike sündis, ning osaled võistlusel, mille auhinnaks on 200-eruone kinkekaart tippkokk Tõnis Siiguri restoranides: Tuljak, Paju Villa, Oko. Noa ja NCH.

Sul on väärt moos või mõni muu hoidis, mida tahaks maailmaga jagada? Vahet pole, on see magus, soolane või midagi muud. Peaasi, et sinu meelest maitsev.