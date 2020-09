Gluteenivaba küpsetis: pohla-martsipani mandlikook  

Kodune küpsetis on gluteenivaba ning äärmiselt lihtne valmistada. Kook on parim kas ahjusoojalt või täielikult jahtunult külmkapikülmalt, kui koogi mandlibiskviit on seistes endale tihedama tekstuuri ja martsipanise meki saanud. Pohlade asemel saab sama kook maitsev ka muude hapukate marjadega. Ideaalis kasuta koogis martsipani, kus mandlite sisaldus on üle 50%.