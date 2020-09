TÄHED TÄIDAVAD TALDRIKUID | Uudista, mida maitsvat pakub koolilõunaks Saara Pius? 

Ürituse eesmärgiks on tuua vaheldust sööklaellu, samuti näidata lastele koolilõuna erinevaid palgeid ning mis seal salata, tuua lapsi rohkem koolilõunat nautima. Kahjuks eelistavad mõned endiselt soojale ja täisväärtuslikule toidukorrale kõhukorinat või taskuraha eest ebatervislike snäkkide ostmist.

“Tähed taldrikus“ on meie koolisööklates toimuv põnev toiduprojekt, mille käigus esitame väljakutse tuntud Eesti inimestele koostada oma lemmikretseptidest menüü, mille järgi meie sööklates lastele koolilõunaid hakatakse valmistama," selgitas Daily nime all koolitoitlustust pakkuva Baltic Restaurants Estonia AS müügi- ja turundusjuht Kadi Kriit.