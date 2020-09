Eesti köök EVELIN ILVESE KOKAKOOL | Hõrgutis lihtsast marineeritud puravikust Evelin Ilves , täna, 06:29 Jaga: M

Puravikud marinaadis Foto: Evelin Ilves

Metsas on tõeline seeneküllus. Mõnel pool – Lõuna-Eestis näiteks – jõudis see kuuldavasti varem pärale kui aastaajalt tavapäraselt loota võinuks. Hiiumaale tuli seekord hiljem. Aga ära tuli – kõik on korraga ninad välja pistnud: kuuse-ja porgandiriisikad, puravikud, männi- ja kaseriisikad, soopilvikud, sirmikud, metsšampinjonid, lehtrikad ja kukeseened ka. Olen viimastel päevadel korvide kaupa puravikke koju toonud. Ja on ka põhjust – sain Jüri Makarovilt ühel hilisõhtul väga kasulikke näpunäiteid, kuidas teha tõeliselt suussulav hõrgutis lihtsast marineeritud puravikust. Jagan seda tema Kivi talus* pakutud maiuse retsepti Jüri lahkel loal siinkohal teiega: