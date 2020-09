VIIB PÄRISELT KEELE ALLA: Mulgi memm ja aasta ema 2005 Alli Laande õpetab tegema Mulgi putru, karaskit ja korpe! 

Vähesed teavad, et eestlaste rahvustoit kama on samuti pärit Mulgimaalt ja mulkidelt, kes selle traditsiooni 1880. aastal alanud talude päriseksostmise ajal üle Eesti laiali viisid. Sama on karaskiga. Üks õige karask on just Mulgimaa toidukultuuri lahutamatu osa.