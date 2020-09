KASUTA OLUKORD ÄRA! Praegu on meil, eestlastel, võimalik vanalinn tagasi võtta 

Teel Raekoja platsilt kesklinna poole näeb mitmeid söögikohti, kuhu ilmselt ükski eestlane jalga tõstnud pole. Punetava näoga ja mörisevaid soomlasi on seal isegi praegu. Tõsi, ka seal on hindu alla tõmmatud, seda küll enamasti 20 protsenti. Kurjad keeled räägivad, et enne seda oli hinnatõus, mis tähendab sisuliselt vana hinna jätkumist. Väidetavalt on hakatud optimeerima ka toorainet ja selle kvaliteeti. Ehk turistilõksud jäävad, kuid otsige üles ka need söögikohad, mis vanalinnas tõesti kvaliteeti pakuvad. Ikka seepärast, et soe ja hea tunne püsiks kaua ja et seejärel turistilõksud, stripiklubid ja muud hämarad asutused vanalinna täiesti üle ei võtaks.