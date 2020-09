KUHU MINNA SÖÖMA: Selgusid Eesti parimad restoranid 

Kui kõik eelnevad tiitlid pani paika žürii, siis suurim eeskuju toidumaailmas selgus kõigi osalevate restoranide hääletuse põhjal. Eesti restoranirahvas leidis, et neil on kõige rohkem õppida olnud Dimitri Demjanovilt ja Kristjan Peäskelt.

Rahva lemmikuks kuulutati restoran Gianni. Foto: Tiina Kõrtsini

Koroonakriisiga kaasnevad piirangud panid restoranid tugeva löögi alla, sestap on ka mitmete auhindade nimed kurva alatooniga, tõdes pidulikul auhinnagalal ka peaminister Jüri Ratas. „Kui miski üldse on kultuuriga seotud, siis on see söömine. Meie restoranikultuur on kultuuri osa,“ pani kultuuriminester Tõnis Lukas õhtu ametlikule osale siiski märksa positiivsema punkti.