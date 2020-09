NÄDALAMENÜÜ | 21.–27. september: kuidas toidulauda maitsvalt tervislikumaks muuta 

Viimasel ajal on palju juttu sellest, et eestlaste toidulaual on liiga vähe köögi- ja puuvilju. Liigselt tarbitakse aga küllastunud rasvasid sisaldavaid toite ja magusaid piimatooteid. Selle nädala menüüs on rohkelt köögivilju sisaldavaid toidud, mis aitavad toidulauda tervislikumaks muuta.