NÄDALA KOOK | Hapupiima-marjatort  

Hapupiima-marjatort Foto: Jaan Heinmaa

Aias ja metsas on veel igat värvi marju, nii et üks kerge marjakook olgu varasügisesel peolaual aukohal. Hapupiim on tordi täidises õrnalt hapukas ja mahe ja mis peamine – ka kergem asendus rammusamale toorjuustule ja kohupiimale.