Kui väldid gluteeni: lihtsad jahuvabad kookosküpsised 

Kookosjahuga küpsetades tasub meeles pidada, et see käitub tavajahudest väga erinevalt ning nisu- või muud jahu 1:1 kookosjahuga asendada ei saa. Kookosjahu on äärmiselt suure imamisvõimega ning seega peab tainasse palju rohkem vedelikku ning võimalusel ka rohkem muna lisama.