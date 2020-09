EVELIN ILVES | Mis kaitses mind elu avamere lainetesse uppumast (retsept!) 

Ikka räägitakse, et kui mesinädalad mööda saavad või esimene uudsuse võlu haihtunud, saabub hall argipäev. Olles pool sajandit selles kehas rõõmsasti elanud, pole mul siiski õnnestunud aru saada, mis mehhanismiga see argipäev ühtäkki halliks muutub.

Kas ta läheb kohe esmaspäevast alates halliks või algab kuhtumine hoopis kesknädalast? Tööpsühholoogid, kes on uurinud tööaja efektiivset kasutust, on leidnud, et juba neljapäevast saadik on suur osa palgatöötajaist saabuva nädalavahetuse ootuses pisut kõrgendatud meeleolus ning mõnel juhul tähendab see ka paremat tööpanust, teiste puhul aga otse vastupidi – pea laiali otsas läheb suur osa energiast juba puhkepäevade planeerimisele.

Aga ikkagi? Mis muudab argipäevad halliks? Kui põhjus on teada, saaks seda ju muuta?