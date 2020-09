10 TORMIKINDLAT ROOGA | Nipid ja retseptid, kui on vaja targu toitu pikemaks ajaks ette teha 

Külma ilma pajaroog Foto: Jaan Heinmaa

Rooskapsapirukas Foto: Jaan Heinmaa

Imekaunis rooskapsas on tõeline vitamiinivili, mis sisaldab rikkalikult alati vajalikku C-vitamiini ja soolte tööd ergutavaid kiudaineid. See väike vahva kapsateisend on meie poodides juba mõnda aega müügil ka värskena. Pirukatäidise jaoks auruta miniatuursed kapsad õrnalt läbi, siis on nad piruka valmides just õiges küpsusastmes. Nagu ikka kapsa maitsestamiseks on pipar siingi oluline tegija ja ära koonerda ka muskaatpähkliga.