VAAT ET RAHVUSKALA! Madalal temperatuuril küpsetatud lõhe koorese laimilehekastme ja sügisvärvidega. 

LÕHE OTSAS! Korra oli mul juhus, mil trollisime sõber Andrusega Saaremaa ja Hiiumaa vahel tuulekat. Sügavust ei olnud väga palju, nii kümmekond meetrit. Paar nokaga kala olime juba kätte saanud, kui järsku käis ridvale meeletu pauk, sidur jooksis nii, et kohe hakkab suitsema. Mul oli rullil ainult 70‒80 meetrit tamiili peal ja juba hakkas metall läbi kumama … Kerisin, kerisin, kerisin – tuli natsa, juba tuli veel ja siis jälle jooksis rull sirinaga tühjemaks, kerisin ja jälle tühjaks. Niimoodi mingi neli-viis korda, timmisin sidurit, ritv oli lookas, käed väsinud. Siis – kõik! Sisse kerides avastasin, et polnud mitte tamiili puruks rebinud, vaid sõlme sirgeks tõmmanud – ma pole elus sellist asja näinud. Kogu pull kestis umbes 10 minutit.

Kes seal all kallal oli, kahjuks ei tea. Pärast seda kümmet minutit oli tunne, nagu oleksin jõusaalis käinud ‒ lihased väsinud, käed värisesid ... Aga jätke mulle mu unistus, et see oli lõhe ja mitte Vene allveelaev.