OLULINE LÄBIMURRE! Sõltumatu uuring kinnitab: külmutatud ja värsketel köögiviljadel pole vahet! 

Uuring näitas, et kuigi poes müüdavad köögiviljad võivad tunduda värsked, soodsad ja parimas vormis, ei pruugi see nii olla, vahendab keskus oma veebiportaalis Which.co.uk.

Kõrvutades neid sügavkülma kappides olevate köögiviljadega võib hinna ja tervislikkuse ja isegi maitsvuse skaala langeda viimaste kasuks.

Which? seletab, et põhjus on lihtne. Köögivili võib kaasajal olla peale üleskorjamist nädalaid ladudes ja veokites, enne kui jõuab sinu kohaliku supermarketi roheletti. Kogu selle aja jooksul nende toitainete sisaldus väheneb.

Sageli korjatakse köögivilju enne valmimist, et and pika transporditsükli ajal ei läheks valvaks ning töödeldakse samal põhjusel kemikaalidega.

Külmutatud aedvilja aga korjatakse hetkel, mil need on valimistsükli tipus. Seejärel läbivad nad roisubakterite vältimiseks väga kiire auruga kupatamise, tükeldatakse vajadusel ja kohe külmutatakse kiirkorras, et vältida mistahes toitainete kadu.

Seetõttu võibki sinu odavas supisegus olla rohkem vitamiine ja mineraale, kui tervelt müüdud aedviljades.

Muidugi, kui saad köögivilja otse peenralt potti pista on see kõige tervislikum. Ent näiteks herneid on tervislikum tarbida külmutatult, sest kui sul pole oma peenramaad, on need kõige paremad.