HEAD KÜLMUTATUD TOIDU PÄEVA! Sõltumatu uuring kinnitab: neil pole värskete köögiviljadega erilist vahet!

Toidutare , täna 15:18

Tippkokad nagu Jamie Oliver on seda juba ammu rääkinud, ent nüüd kinnitas ka Suurbritannia nimekas sõltumatu tarbijauuringute keskus Which?: külmutatud juurviljasegud on sama head kui värske kraam. Mõnikord aga on konserveeritud kraam isegi parem!