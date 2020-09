VEGANLUS POLE ALATI TERVISLIK | Toitumisnõustaja õpetab, kuidas taimsest menüüst teha häid valikuid 

Veganid on inimesed, kelle menüüst on välja jäetud kõik loomse päritoluga toidud: liha, linnuliha, kala, mereannid, muna, piimatooted ning teised loomsed saadused, nagu mesi ja želatiin. Mõte hakata veganiks põhineb reeglina eetilistel (loomade väärkasutamine), keskkondlikel, religioossetel või tervislikel arusaamadel ning lõppotsuse teeb inimene ise.

Uuringutega on tõestatud, et kiudainerikkad ja vähese kalorsusega toidud (köögi- ja aedviljarohke menüü) aitavad hoida kehakaalu normis ning vähendada riski haigestuda südame-veresoonkonna haigustesse, II tüüpi diabeeti ning isegi mõnda vähkkasvajatesse.

Peab aga aru saama, et liha söömisest loobumine ja mõte olla vegan ei tähenda alati automaatselt tervislikku toitumist ega tervislikku eluviisi. Paraku võib juhtuda, et kuna suure kaloraažiga toidugrupid on menüüst välistatud, tekib inimesel energiapuudus, mida hakatakse asendama rämpstoiduga, süües liigselt süsivesikuid (nt saiakesi) ja transrasvu, mis lõppkokkuvõttes mõjuvad tervisele halvasti.

Peab meeles pidama, et toitumise olulisemad märksõnad on mitmekesisus ja tasakaalustatus. Kõik taimetoidud ei ole ühteviisi ja omaette tervislikud. Seega peavad ka veganid järgima tervislikku toiduvalikut, et vältida toitainete puudust.

Mitmekesises ja tasakaalustad menüüs peavad olema esindatud teraviljatooted, köögi-, kaunviljad, puuviljad, marjad, seemned, pähklid, seened, merevetikad, õlid, õliviljad.

Erilist tähelepanu vajab valk. Täisväärtuslikuks peetakse loomset valku, kuna see sisaldab kõiki asendamatuid aminohappeid, mida keha saab toiduga ja kasutab kudede ülesehitamiseks. Taimedes võib olla osa aminohappeid puudu. Näiteks napib teraviljas lüsiini, kaunviljas aga metioniini. Seega on oluline iga päev tarbida teravilja koos kaunviljaga, et saada kõik vajalikud aminohapped kätte.