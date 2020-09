SÖÖN END PAREMAKS 1 | Manona Paris: hakkan kaotama kilosid nii, et kaal ei loe 

Mul on teatav võlgnevus ja samas – ma lubasin seda mitte kunagi enam teha. Olen otsustanud mõlemaga hakkama saada. Jah, ma pean muutuma tervislikumaks ja see sisaldab kaalulangetamist. Ei, ma ei kavatse enam elus ühelegi dieedile minna.

Küll aga kavatsen ma teha kõik selleks, et saaksin vältida oma perekonna lemmikmeelelahutust suguvõsa pikalaua pidudel: võrrelda, kel milliseks vanuseks on kui palju infarkte edukalt üle elatud. Mul on silmad peas ja suudan analüüsida enda pere peamisi murekohti – suurem kasv. Suurem kogu. Südamega asjade võtmine, pühendumine absoluutsel määral. Ja siis selle eest südamega maksmine.

Ma tean, et tavameditsiini jaoks olen ma ülekaaluline. Paks. Nädal tagasi kinnitas mind ülevaadanud arst, et mu keha on muus osas tipp-topp korras.