PARIMAD KÄSITÖÖÕLLED | Kange nõiduslik odravein ja kevadine nisuõlu mekkisid üle kõige 

Ehkki nime poolest vein, kasutatakse seda tüüpi õlle tegemiseks teravilja, peamiselt odralinnaseid. “Odravein nõuab kannatust, sest sarnaselt veinile valmib jook pikalt laagerdudes. Meil on väga hea meel, et meie kodupruulijad on jõudnud sellise tasemeni,” lisas Lind.



Teise koha sai 7,4%-lise porteriga “Libe keel” Hanno Sirkel ja kolmandaks tuli Tarmo Teder, kes pruulis 7,8% alkoholisisaldusega, kuuselõhna ja -maitselise Belgian Triple stiilis õlle “Oh kuusepuu”.



Kergematest õlledest võidutses mündimaitseline “Kevadhõng”



“Kui kangete osas ei olnud züriil valiku tegemine raske, siis finaal lahjemates segas kaarte päris korralikult ja tulemus on seda väärt,” kinnitas võistluse korraldaja Sulev Lind. Alla seitsmeprotsendiste õllede kangusklassis saavutas esikoha nisuõlu “Kevadhõng”, mille pruulis Ahto Saks, kellele oli käesolev aasta esimene kord koduõllekonkursil osaleda. Võiduõlle kanguseks oli 4,5 % ja plussideks hea konsistents, mõnus mündimaitse ning korralikult püsiv vaht.



Teise koha vääriliseks pidas žürii Oscar Tirmani Belgian Blonde Ale stiilis 6,9% õlut “Kohalik” ja kolmandaks tuli Margus Linkgreimi New England IPA Brexit 2020, mil kangust 6,8%.