Magus elu: aastas tuleks ära süüa vähemalt viis kilo mett 

„Tänavune meeaasta on minu jaoks alla keskmise, kuid see on piirkonniti väga erinev,“ tõdeb tubli kümme aastat Läänemaal mesilastega toimetanud Andres Tamla. Kuuldavasti olnudki juba paarkümmend kilomeetrit kaugemal pere keskmine saak ka paarkümmend kilo suurem.

Korduvalt on kõlanud arvamus, et sügisesel meel on rohkem raviomadusi, see-eest suve algul korjatud mesi maitseb paremini. Üldiselt loetakse maitseomadustelt paremaks heledat läbipaistvat mett – selline on näiteks pärnaõiemesi ja pärnaõie-ristikumesi. „Inimesed tajuvad maitseid erinevalt ja seepärast ei saa ka öelda, et kevadine mesi on parem. Või vastupidi. Pärnaõiemett igal aastal polegi, suuremas koguses võib seda saada kord kümne aasta jooksul,“ ütleb Andres.