NÄDALAMENÜÜ | 14.–20. september: immuunsust tugevdavad toidud, mida vajad nüüd 

Päikest on meie suvedes vähe ja seega on sügisel vaja kohe hakata organismi vitamiinivarusid täiendama. Immuunsust tugevdada aitab mitmekülgne toidulaud, sest kuigi praegu on köögi- ja puuviljade vitamiinisisaldus kõige suurem, peab arvestama sellega, et kõik sügisannid ei sisalda sugugi mitte kõiki vitamiine.